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Дрожжин Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

До 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Дрожжин Фёдор

Мать: Дрожжина неизвестно

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дрожжин Родион Васильевич

Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дрожжин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1921

Сын: Дрожжин Никита Васильевич

Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Куровской, 6 ребёнок из числа родившихся, 4 ребёнок из числа выживших
Рождение ребёнка
До 1921

Сын: Дрожжин- неизвестно Васильев--

Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
До 1921

Сын: Дрожжин- неизвестно Васильев--

Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
До 1921

Дочь: Дрожжин- неизвестно Васильев--

Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Дрожжина Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1923

Дочь: Дрожжина Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1924

Сын: Дрожжин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна

Смерть
До 1943
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