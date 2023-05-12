Дрожжин Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиДо 1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Дрожжин Фёдор
Мать: Дрожжина неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дрожжин Родион Васильевич
Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1921
Сын: Дрожжин Никита Васильевич
Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна
Куровской, 6 ребёнок из числа родившихся, 4 ребёнок из числа выживших
Рождение ребёнка
До 1921
Сын: Дрожжин- неизвестно Васильев--
Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
До 1921
Сын: Дрожжин- неизвестно Васильев--
Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
До 1921
Дочь: Дрожжин- неизвестно Васильев--
Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Дрожжина Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1923
Дочь: Дрожжина Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1924
Мать ребёнка: Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1943