Якуб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Якубов Камалетдин
Мать ребёнка: Фатыма
д. Пица, Сергачского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубов Айзятулла
Мать ребёнка: Фатыма
Нижегородская губ., Сергачский уезд, Гриванская вол., д. Пица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубов Жамалетдин
Мать ребёнка: Фатыма
Нижегородская губ., Сергачский уезд, Гриванская вол., д. Пица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубов Аймалетдин
Мать ребёнка: Фатыма
Нижегородская губ., Сергачский уезд, Гриванская вол., д. Пица
Смерть
Неизвестно