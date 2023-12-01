Воробьёв Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1919

Дочь: Подосинок Анна Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Вера Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Воробьёва Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Ольга Михаловна

Мать ребёнка: Воробьёва Елена

Смерть
Неизвестно
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