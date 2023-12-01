Воробьёв Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1919
Дочь: Подосинок Анна Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Вера Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Воробьёва Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Ольга Михаловна
Мать ребёнка: Воробьёва Елена
Смерть
Неизвестно