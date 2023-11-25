Буянов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косачева Светлана Александровна
Мать ребёнка: Буянова Валентина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буянов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Буянова Валентина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буянова Анна Александровна
Мать ребёнка: Буянова Валентина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно