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Хрусталева Акилина Егоровна

Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1797

Муж: Хрусталев Василий Иовлевич

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Хрусталева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Хрусталев Василий Иовлевич

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Чевский Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Хрусталев Василий Иовлевич

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Кадниковского уезда Ильинской Чевецкой церкви диакона Василия Хрусталева сын.
Смерть
Неизвестно
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