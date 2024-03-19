Хрусталева Акилина Егоровна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
Около 1797
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Хрусталева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Хрусталев Василий Иовлевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Чевский Евграф Васильевич
Отец ребёнка: Хрусталев Василий Иовлевич
Кадниковского уезда Ильинской Чевецкой церкви диакона Василия Хрусталева сын.
Смерть
Неизвестно