Емельянова (Лаптева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Лаптева) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.03.1928

Дата смерти

16.02.2014

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928

Отец: Лаптев Михаил Федорович

Мать: Наталья Емельяновна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.1948

Сын: Емельянов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Емельянов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Михаил Иванович

Таловка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
16.02.2014
Курск, город Курск, Курская область
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