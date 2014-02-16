Емельянова (Лаптева) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.03.1928
Дата смерти16.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928
Отец: Лаптев Михаил Федорович
Мать: Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
20.07.1948
Сын: Емельянов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Емельянов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельянов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельянов Михаил Иванович
Таловка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
16.02.2014
Курск, город Курск, Курская область