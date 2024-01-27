Япрынцева Домна Фетиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Япрынцев Семён Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Япрынцев Василий Семёнович
Отец ребёнка: Япрынцев Семён Иванович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Япрынцев Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно