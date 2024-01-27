Япрынцева Домна Фетиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯпрынцева Домна Фетиевна

Япрынцева Домна Фетиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Япрынцев Семён Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Япрынцев Василий Семёнович

Отец ребёнка: Япрынцев Семён Иванович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Япрынцев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Япрынцев Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Япрынцев Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close