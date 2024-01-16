Безверхова (Солянник) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безверхова (Солянник) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.
1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барсов (barsov) Георгий Демьянович (Georgiy Demyanovich)

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсов (barsov) Георгий Демьянович (Georgiy Demyanovich)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безверхов Андрей Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
работала директором планетария в Волгограде
Смерть
1995
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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