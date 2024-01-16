Безверхова (Солянник) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барсов (barsov) Георгий Демьянович (Georgiy Demyanovich)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работала директором планетария в Волгограде
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно