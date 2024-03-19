Юденков Василий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юденков Василий Лукьянович

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Место рождения

Шумовка, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.02.1915

Дата смерти

22.02.1991

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЮ
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1915

Отец: Юденков Лука Ефимович

Мать: Юденкова Ольга Павловна

Шумовка, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1936

Жена: Юденкова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
28.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юденкова Екатерина Николаевна

Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени https://poisk.re/awards/anniversaries/1524399686
Смерть
22.02.1991
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