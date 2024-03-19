Юденков Василий Лукьянович
Место рождения
Дата рождения01.02.1915
Дата смерти22.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1915
Отец: Юденков Лука Ефимович
Мать: Юденкова Ольга Павловна
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
28.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юденкова Екатерина Николаевна
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени https://poisk.re/awards/anniversaries/1524399686
Смерть
22.02.1991