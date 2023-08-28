Ролдугина Акилина Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Ролдугин Дементий Аверьянов
Отец ребёнка: Ролдугин Аверьян Алексеев
Рождение ребёнка
09.03.1870
Сын: Ролдугин Кондрат Аверьянов
Отец ребёнка: Ролдугин Аверьян Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ролдугин Василий Аверьянов
Отец ребёнка: Ролдугин Аверьян Алексеев
Смерть
Неизвестно