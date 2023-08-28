Ролдугина Акилина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ролдугина Акилина Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Ролдугин Дементий Аверьянов

Отец ребёнка: Ролдугин Аверьян Алексеев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1870

Сын: Ролдугин Кондрат Аверьянов

Отец ребёнка: Ролдугин Аверьян Алексеев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ролдугин Василий Аверьянов

Отец ребёнка: Ролдугин Аверьян Алексеев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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