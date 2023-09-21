Воронин Николай Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1889
Рождение ребёнка
24.12.1919
Дочь: Чагина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Воронина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
29.10.1923
Дочь: Селякова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Воронина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
15.03.1925
Мать ребёнка: Воронина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
25.07.1932
Сын: Воронин Инокентий Николаевич
Мать ребёнка: Воронина Вера Михайловна
Смерть
Неизвестно