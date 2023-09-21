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Воронин Николай Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1889

Отец: Воронин Назарий Семенович

Мать: Воронина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
24.12.1919

Дочь: Чагина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Воронина Вера Михайловна

Буково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1923

Дочь: Селякова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Воронина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
15.03.1925

Сын: Воронин Зосим Николаевич

Мать ребёнка: Воронина Вера Михайловна

Буково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.07.1932

Сын: Воронин Инокентий Николаевич

Мать ребёнка: Воронина Вера Михайловна

Буково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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