Трушников Лаврентий Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Лаврентий Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Трушников Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Трушников Андрей Лаврентьев

Мать ребёнка: Трушникова Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Трушников Алексей Лаврентьев

Мать ребёнка: Трушникова Степанида Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Степанида Алексеева

г. Тобольска, с. Бегишева, монастырского крестьянина дочь
Смерть
1765
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