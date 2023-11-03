Трушников Лаврентий Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1693
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Отец: Трушников Сидор
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Трушников Андрей Лаврентьев
Мать ребёнка: Трушникова Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Трушников Алексей Лаврентьев
Мать ребёнка: Трушникова Степанида Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
г. Тобольска, с. Бегишева, монастырского крестьянина дочь
Смерть
1765