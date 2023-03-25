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Белых Фирс Тимофеев

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Место рождения

Верхотурский уезд

Дата рождения

1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Около 1620 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Белых Тимофей

Мать: Белых Ирина

Верхотурский уезд
Рождение ребёнка
1685

Сын: Белых Кирилл Фирсов

Мать ребёнка: Белых Устинья

Рождение ребёнка
1690

Дочь: Белых Федосья Фирсова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Белых Дмитрий Фирсов

Мать ребёнка: Белых Устинья

Коркина слобода, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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