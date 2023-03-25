Белых Фирс Тимофеев
Место рожденияВерхотурский уезд
Дата рождения1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Белых Тимофей
Мать: Белых Ирина
Верхотурский уезд
Рождение ребёнка
1685
Сын: Белых Кирилл Фирсов
Мать ребёнка: Белых Устинья
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Белых Федосья Фирсова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Белых Дмитрий Фирсов
Мать ребёнка: Белых Устинья
Коркина слобода, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно