Веселков Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1955
Бракосочетание
17.07.1976
Жена: Веселкова Елена Юрьевна
Образование
1976
Череповецкое высшее военное училище радиоэлектроники 1972-1976
Рождение ребёнка
27.01.1987
Сын: Веселков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Веселкова Елена Юрьевна
Москва, город федерального значения Москва