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Веселков Александр Евгеньевич

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Место рождения

Резекне, Rēzekne

Дата рождения

21.05.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Резекне, Rēzekne
Бракосочетание
17.07.1976

Жена: Веселкова Елена Юрьевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Образование
1976
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Череповецкое высшее военное училище радиоэлектроники 1972-1976
Рождение ребёнка
27.01.1987

Сын: Веселков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Веселкова Елена Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
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