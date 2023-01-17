Ораевская (Сонина) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Сонин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1900
Сын: Ораевский Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Ораевская Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.10.1903
Сын: Ораевский Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1904
Дочь: Скибарко Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ораевский Александр Павлович
Рождение ребёнка
27.06.1906
Дочь: Ораевская Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Ораевский Александр Павлович
Рождение ребёнка
12.04.1907
Дочь: Раецкая Ангелина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.10.1909
Сын: Ораевский Леонид Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ораевский Яков Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ораевская Галина Александровна
Отец ребёнка: Ораевский Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область