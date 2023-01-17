Ораевская (Сонина) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ораевская (Сонина) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Сонин Алексей Петрович

Мать: Сонина Варвара Иустиновна

Рождение ребёнка
08.05.1900

Сын: Ораевский Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Ораевская Елена Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.10.1903

Сын: Ораевский Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.12.1904

Дочь: Скибарко Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ораевский Александр Павлович

Рождение ребёнка
27.06.1906

Дочь: Ораевская Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Ораевский Александр Павлович

Рождение ребёнка
12.04.1907

Дочь: Раецкая Ангелина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.10.1909

Сын: Ораевский Леонид Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ораевский Яков Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ораевская Галина Александровна

Отец ребёнка: Ораевский Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ораевский Александр Павлович

Смерть
1969
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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