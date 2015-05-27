Гущина Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2015

Отец: Гущин Александр Иванович

Мать: Гущина Валентина

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