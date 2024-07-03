Полухин Митрофан Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухин Митрофан Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1952 по 1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Салахова (Полухина) Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Полухина Анастасия Захаровна

Смерть
С 1952 по 1955
Полухин Митрофан Митрофанович, похоронен в братской могиле , в Смоленской области Рославльского района с.Чижовка . В этой Братской могиле похоронено 369 воинов Советской Армии, погибших при освобожде... Показать все

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