Полухин Митрофан Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1952 по 1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Салахова (Полухина) Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Полухина Анастасия Захаровна
Смерть
С 1952 по 1955
Полухин Митрофан Митрофанович, похоронен в братской могиле , в Смоленской области Рославльского района с.Чижовка . В этой Братской могиле похоронено 369 воинов Советской Армии, погибших при освобожде... Показать все