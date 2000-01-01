Лазебная Ксения Григорьевна
Место рожденияСтавропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Лазебный Федор Петрович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Лазебный Федор Петрович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лазебный Михаил Федорович
Отец ребёнка: Лазебный Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно