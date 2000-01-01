Лазебная Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебная Ксения Григорьевна

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Место рождения

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Лазебный Федор Петрович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Лазебный Иван Федорович

Отец ребёнка: Лазебный Федор Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лазебный Михаил Федорович

Отец ребёнка: Лазебный Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазебный Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
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