Черетун Хавронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Степан
Рождение ребёнка
16.07.1904
Сын: Черетун Павел
Отец ребёнка: Черетун Антон
Рождение ребёнка
10.04.1910
Сын: Черетун Николай
Отец ребёнка: Черетун Антон
Рождение ребёнка
1913
Сын: Черетун Григорий
Отец ребёнка: Черетун Антон
Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Черетун Герасим
Отец ребёнка: Черетун Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черетун Пётр
Отец ребёнка: Черетун Антон
Смерть
1943