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Черетун Хавронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Черетун Павел

Отец ребёнка: Черетун Антон

Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Черетун Николай

Отец ребёнка: Черетун Антон

Рождение ребёнка
1913

Сын: Черетун Григорий

Отец ребёнка: Черетун Антон

Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Черетун Герасим

Отец ребёнка: Черетун Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черетун Пётр

Отец ребёнка: Черетун Антон

Смерть
1943
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