Лагойда Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1950
Рождение ребёнка
12.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лагойда Владимир Михайлович
Болбасово, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
27.04.1984
Сын: Лагойда Олег Владимирович
Смерть
Неизвестно