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Лагойда Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1950

Отец: Бешкильцев Павел Спиридонович

Мать: Бешкильцева Вера Павловна

Рождение ребёнка
12.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагойда Владимир Михайлович

Болбасово, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
27.04.1984

Сын: Лагойда Олег Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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