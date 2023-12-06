Трегубов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1947
Отец: Трегубов Василий
Рождение ребёнка
06.11.1971
Сын: Трегубов Алексей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно