Трегубов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1947

Отец: Трегубов Василий

Мать: Трегубова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
06.11.1971

Сын: Трегубов Алексей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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