Шамкина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамкина Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.91

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.91

Отец: Шамкин Александр Иванович

Мать: не указана

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