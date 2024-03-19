Галка Алексей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галка Алексей Геннадьевич

Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

07.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
14.09.2004

Жена: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.06.2006

Дочь: Галка Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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