Галка Алексей Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1978
Бракосочетание
14.09.2004
Жена: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.06.2006
Дочь: Галка Валерия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург