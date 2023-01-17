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Трущелёв Александр Викторович

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Место рождения

республика Китай,город Харбин

Дата рождения

24.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1954

Отец: Трущелёв Виктор Яковлевич

Мать: Трущелёва Нонна Иннакентевна

республика Китай,город Харбин
Бракосочетание
28.08.1976

Жена: Трущелёва Надежда Васильевна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.07.1977

Дочь: Родина Людмила Александровна

Мать ребёнка: Трущелёва Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.1981

Дочь: Трущелёва Наталья Александровна

Мать ребёнка: Трущелёва Надежда Васильевна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
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