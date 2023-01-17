Трущелёв Александр Викторович
Место рожденияреспублика Китай,город Харбин
Дата рождения24.01.1954
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1954
республика Китай,город Харбин
Бракосочетание
28.08.1976
Рождение ребёнка
23.07.1977
Дочь: Родина Людмила Александровна
Мать ребёнка: Трущелёва Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.1981
Дочь: Трущелёва Наталья Александровна
Мать ребёнка: Трущелёва Надежда Васильевна