Бушмин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1947

Дата смерти

18.09.2010

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1947

Отец: Бушмин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.09.2010
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