Бушмин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1947
Дата смерти18.09.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1947
Отец: Бушмин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.09.2010