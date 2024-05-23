(Сокольская) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сокольская) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Калуга

Дата рождения

22.12.1991

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1991

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Калуга
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Сухиничи
Восприемники: Сокольская Татьяна Викторовна
Место жительства
?.09.2018
Сколковская, 1В, 220
Работа или профессия
С 22.03.2019
Москва
Руководитель Тендерного отдела в АО «МСУ-1» |

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