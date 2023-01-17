Стефаров Василий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Стефаров Прокофий Иванович
Мать: Стефарова Мария
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Стефаров Василий Васильевич
Мать ребёнка: Стефарова ?
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Андросова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Стефарова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефарова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глафира Васильевна
Мать ребёнка: Стефарова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефаров Никанор Васильевич
Мать ребёнка: Стефарова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефарова ?
Смерть
Около 1941
Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Братский