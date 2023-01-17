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Стефаров Василий Прокофьевич

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Место рождения

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Стефаров Прокофий Иванович

Мать: Стефарова Мария

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Стефаров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Стефарова ?

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Андросова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Стефарова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефарова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира Васильевна

Мать ребёнка: Стефарова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефаров Никанор Васильевич

Мать ребёнка: Стефарова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефарова ?

Смерть
Около 1941
Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Братский
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