Каримова (Каримова) Зельня
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Сейфуллина Фатима
Отец ребёнка: Шафеев Сейфулла
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Сейфуллина Рахиля
Отец ребёнка: Шафеев Сейфулла
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сейфуллин Абдулла
Отец ребёнка: Шафеев Сейфулла
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Сейфуллина Адельгани
Отец ребёнка: Шафеев Сейфулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шафеев Сейфулла
Смерть
Неизвестно