Каримова (Каримова) Зельня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримова (Каримова) Зельня

Каримова (Каримова) Зельня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Сейфуллина Фатима

Отец ребёнка: Шафеев Сейфулла

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Сейфуллина Рахиля

Отец ребёнка: Шафеев Сейфулла

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сейфуллин Абдулла

Отец ребёнка: Шафеев Сейфулла

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Сейфуллина Адельгани

Отец ребёнка: Шафеев Сейфулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафеев Сейфулла

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close