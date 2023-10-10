Спирина (Пятак) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина (Пятак) Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1981

Отец: не указан

Мать: Пятак Татьяна Викторовна

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