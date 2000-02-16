Глухов Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.2000

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.2000

Отец: Глухов Михаил Вячеславович

Мать: Глухова Мария Михайловна

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