Ивченко Александр Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Александр Феодоров

Ивченко Александр Феодоров

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

17.11.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1883 ст.

Отец: Ивченко Феодор Поликарпов

Мать: Ивченко Параскева Давыдова

Бракосочетание
09.02.1902 ст.

Жена: Ивченко Ксения Пантелеймонова

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
30.06.1904 ст.

Дочь: Агрипина Александровна

Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова

Рождение ребёнка
14.10.1905 ст.

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова

Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.

Сын: Ивченко Иван Александрович

Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова

Рождение ребёнка
05.08.1910 ст.

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова

Рождение ребёнка
10.01.1913 ст.

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова

Рождение ребёнка
14.04.1915 ст.

Сын: Ивченко Георгий Александрович

Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close