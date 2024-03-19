Ивченко Александр Феодоров
Место рождения
Дата рождения17.11.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1883 ст.
Бракосочетание
09.02.1902 ст.
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
30.06.1904 ст.
Дочь: Агрипина Александровна
Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова
Рождение ребёнка
14.10.1905 ст.
Дочь: Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова
Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.
Сын: Ивченко Иван Александрович
Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова
Рождение ребёнка
05.08.1910 ст.
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова
Рождение ребёнка
10.01.1913 ст.
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова
Рождение ребёнка
14.04.1915 ст.
Сын: Ивченко Георгий Александрович
Мать ребёнка: Ивченко Ксения Пантелеймонова
Смерть
Неизвестно