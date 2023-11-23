Ширяев Алексей Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Алексей Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1859

Отец: Ширяев Иоанн Климентович

Мать: Ширяев Пелагея Андреевна

Бракосочетание
25.01.1881

Жена: Ширяева Анна Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
учитель школы села Давыдкова Романов-Борисоглебского уезда
Награда
Неизвестно
потомственный почетный гражданин
Смерть
Неизвестно
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