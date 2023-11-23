Ширяев Алексей Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1859
Отец: Ширяев Иоанн Климентович
Мать: Ширяев Пелагея Андреевна
Бракосочетание
25.01.1881
Жена: Ширяева Анна Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
учитель школы села Давыдкова Романов-Борисоглебского уезда
Награда
Неизвестно
потомственный почетный гражданин
Смерть
Неизвестно