Прокопец Прасковья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Прокопец Василий Андрианов
Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров
Рождение ребёнка
1881
Сын: Прокопец Даниил Андрианов
Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Гейка Софья Андрианова
Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Секрета Елена Андриянова
Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Андриянова
Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров
Рождение ребёнка
1891
Сын: Прокопец Михаил Андреянович
Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров
Родился в 1891 г. Проживал: Алтайский кр..
Рождение ребёнка
1893
Сын: Прокопец Александр Андреянов
Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Прокопец Иулиания Адрианова
Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров
Бракосочетание
Неизвестно