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Прокопец Прасковья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Прокопец Василий Андрианов

Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров

Рождение ребёнка
1881

Сын: Прокопец Даниил Андрианов

Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Гейка Софья Андрианова

Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Секрета Елена Андриянова

Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Андриянова

Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров

Рождение ребёнка
1891

Сын: Прокопец Михаил Андреянович

Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров

Родился в 1891 г. Проживал: Алтайский кр..
Рождение ребёнка
1893

Сын: Прокопец Александр Андреянов

Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Прокопец Иулиания Адрианова

Отец ребёнка: Прокопец Андреян Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопец Андреян Петров

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