Горбунов Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1926
Дочь: Розалия
Мать ребёнка: Парунцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парунцев Михаил
Мать ребёнка: Парунцева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парунцева Татьяна
Смерть
1930
Причина смерти: В молодом возрасте