Горбунов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Михаил

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Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.10.1926

Дочь: Розалия

Мать ребёнка: Парунцева Татьяна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парунцев Михаил

Мать ребёнка: Парунцева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парунцева Татьяна

Смерть
1930
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: В молодом возрасте
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