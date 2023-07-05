(Филиппова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.04.1899
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лури Игорь Борисович
Отец ребёнка: Лури Борис Адольфович
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург