(Филиппова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филиппова) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.04.1899

Муж: Лури Борис Адольфович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лури Игорь Борисович

Отец ребёнка: Лури Борис Адольфович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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