Гололобова Екатерина Федоровна
Место рожденияТимский уезд
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Котова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Каратаева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.05.1877 ст.
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гололобов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Захарова Ефросиния Дмитриевна
Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.05.1884 ст.
Дочь: Коняева Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897