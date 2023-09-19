Гололобова Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова Екатерина Федоровна

Место рождения

Тимский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимский уезд
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Котова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Каратаева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.05.1877 ст.

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Гололобов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Захарова Ефросиния Дмитриевна

Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.05.1884 ст.

Дочь: Коняева Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Гололобов Дмитрий Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Дмитрий Алексеевич

Смерть
После 1897
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