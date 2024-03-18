Речкунов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Речкунов Григорий

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Речкунова (--) Евфимилия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.03.1831

Сын: Речкунов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Речкунова (--) Евфимилия Яковлевна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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