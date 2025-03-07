Ударцева (Гусельникова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1997
Дочь: Фролова (Ударцева) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Ударцев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.2007
Сын: Ударцев Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Ударцев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.2010
Сын: Ударцев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Ударцев Александр Николаевич