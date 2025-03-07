Ударцева (Гусельникова) Ольга Николаевна 23.05.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ударцева (Гусельникова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1975

Отец: Гусельников Николай Константинович

Мать: Гусельникова (Помыткина) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ударцев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.03.1997

Дочь: Фролова (Ударцева) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Ударцев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
24.08.2007

Сын: Ударцев Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Ударцев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.03.2010

Сын: Ударцев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Ударцев Александр Николаевич

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