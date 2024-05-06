Кленов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1945
Дочь: Акулова Ираида Григорьевна
Мать ребёнка: Романовская Елена Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1945
Дочь: Тимофеева (Романовская) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Романовская Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно