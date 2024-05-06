Кленов Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКленов Григорий

Кленов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1945

Дочь: Акулова Ираида Григорьевна

Мать ребёнка: Романовская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1945

Дочь: Тимофеева (Романовская) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Романовская Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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