Лапин Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапин Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2012

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2012

Отец: Лапин Алексей

Мать: Лапина Елена Николаевна

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