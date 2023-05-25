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Лапин Степан Алексеевич
Лапин Степан Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2012
Пол
Мужской
Отец
Лапин Алексей
1985 г.р.
Мать
Лапина (Харина) Елена Николаевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2012
Отец:
Лапин Алексей
Мать:
Лапина Елена Николаевна
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