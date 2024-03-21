Топоев Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды
Военная награда
Неизвестно
Медаль за отвагу
Военная награда
Неизвестно
Медаль за победу над Германией
Награда
Неизвестно
Медаль ветерана труда
Военная служба
С 1939 по 1945
Призван в армию Аскизским райвоенкоматом Хакасской автономной области в 1939 году. Служил в г. Улан-Удэ, на фронт ушёл с армии. Дошёл до Финляндии, защищал г. Ленинград. Получил ранение, полгода лежал... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1948
Дочь: Тюдешева Дина Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1992