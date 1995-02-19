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(Lockhart) ?
(Lockhart) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.1922
Дата смерти
19.02.1995
Пол
Женский
Отец
?
1890 г.р.
Мать
Bell (Lockhart) Janet Anderson
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1922
Отец:
?
Мать:
Bell Janet Anderson
Смерть
19.02.1995
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