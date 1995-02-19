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(Lockhart) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1922

Дата смерти

19.02.1995

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1922

Отец: ?

Мать: Bell Janet Anderson

Смерть
19.02.1995
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