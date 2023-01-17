Кондратьева (Красовская) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1950
Дочь: Филина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кондратьев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леер Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев Иван
Смерть
Неизвестно