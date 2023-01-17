Кондратьева (Красовская) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Красовская) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1950

Дочь: Филина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

Ойха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леер Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

Ойха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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