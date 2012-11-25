Занина (Калужских) Анастасия Константиновна
Место рождения
Дата рождения28.02.1929
Дата смерти25.11.2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1929
Отец: Калужских Константин
Мать: Калужских Анастасия
Рождение ребёнка
25.11.1950
Дочь: Эллер Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Занин Николай Варламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Занин Николай Варламович
Смерть
25.11.2012
Топчиха, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край