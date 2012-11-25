Занина (Калужских) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина (Калужских) Анастасия Константиновна

Место рождения

Глушинка, Косихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.02.1929

Дата смерти

25.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1929

Отец: Калужских Константин

Мать: Калужских Анастасия

Глушинка, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.11.1950

Дочь: Эллер Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Занин Николай Варламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Занин Николай Варламович

Смерть
25.11.2012
Топчиха, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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