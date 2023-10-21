Чуркина Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина Лидия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Образование
Неизвестно
Медучилище
Смерть
2020
Уфа, Россия
Причина смерти: Рак
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