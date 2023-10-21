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Чуркина Лидия Михайловна
Чуркина Лидия Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
2020
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Образование
Неизвестно
Медучилище
Смерть
2020
Уфа, Россия
Причина смерти: Рак
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