Шонина Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1991
Рождение ребёнка
31.03.2014
Дочь: Носкова Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
30.07.2015
Дочь: Носкова Евгения Викторовна
Рождение ребёнка
12.04.2017
Дочь: Шонина Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
18.08.2018
Сын: Дружинин Степан Максимович
Рождение ребёнка
?.01.2023
Дочь: Смирнова Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
?.01.?
Дочь: Полина Викторовна