Шонина Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонина Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1991

Отец: Шонин Евгений Анатольевич

Мать: Фёдорова Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
31.03.2014

Дочь: Носкова Валентина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.07.2015

Дочь: Носкова Евгения Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.04.2017

Дочь: Шонина Светлана Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.08.2018

Сын: Дружинин Степан Максимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.01.2023

Дочь: Смирнова Мария Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.01.?

Дочь: Полина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

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