??? (Назарова) Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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??? (Назарова) Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Назаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назарова Илларион Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич

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