??? (Назарова) Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1900
Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назарова Илларион Иванович
Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назаров Иван Игнатьевич