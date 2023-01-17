Терехова (Лукьянова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Лукьянова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1938

Отец: Лукьянов Василий

Мать: Лукьянова Елена

Рождение ребёнка
09.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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