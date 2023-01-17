Терехова (Лукьянова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1938
Отец: Лукьянов Василий
Мать: Лукьянова Елена
Рождение ребёнка
09.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно