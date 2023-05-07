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Ռաֆիկ (Աշոտ)
Ռաֆիկ (Աշոտ)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Միսակ
Мать
Не указана
Дети
Ալինա
Գարիկ
Ջոնիկ
Добавил:
NS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Միսակ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ալինա
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Գարիկ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Ջոնիկ
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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