(Конева) Тамара
Место рожденияАлександровское, Томск обл
Дата рождения12.11.1935
Дата смерти20.05.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1935
Отец: Конев Клавдий Григорьевич
Мать: Конева Лариса
Александровское, Томск обл
Рождение ребёнка
18.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.2016
Москва