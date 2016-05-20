(Конева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Конева) Тамара

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Место рождения

Александровское, Томск обл

Дата рождения

12.11.1935

Дата смерти

20.05.2016

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1935

Отец: Конев Клавдий Григорьевич

Мать: Конева Лариса

Александровское, Томск обл
Рождение ребёнка
18.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.05.2016
Москва
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